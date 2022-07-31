شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر برشلونة الإسباني يتصدر قائمة أكثر الأندية الأوروبية إنفاقًا فى ميركاتو صيف 2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يتصدر برشلونة الإسباني قائمة أكثر الأندية الأوروبية إنفاقًا فى ميركاتو صيف 2022، استعدادًا لخوض منافسات الموسم الجديد 2022-2023.

برشلونة الإسباني يتصدر قائمة أكثر الأندية الأوروبية إنفاقًا فى ميركاتو صيف 2022

وأبرم نادى برشلونة عددًا من الصفقات المثيرة خلال ميركاتو صيف 2022، وضم كلًا من فرانك كيسي (ميلان)، أندرياس كريستنسن (تشيلسي)، رافينيا (ليدز يونايتد)، روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ)، جول كوندي (إشبيلية).

وحسبما نشرت شبكة "ترانسفير ماركت "المتخصصة فى أسعار اللاعبين، فإن برشلونة الأكثر إنفاقًا فى ميركاتو صيف 2022 حتي الآن بـ 130 مليون يورو، وهى قيمة الثلاثي روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا وجول كوندي مجتمعين، بصرف النظر عن الثنائي المجاني فرانك كيسي وأندرياس كريستنسن.

وقرر خوان لابورتا، رئيس برشلونة، دعم تشافي هيرنانديز المدير الفني للبارسا فى الموسم الجديد 2022-2023 من أجل المنافسة على جميع المسابقات، خاصة أن الفريق الكتالوني أنهي موسم 2021-2022 خالي الوفاض دون أي بطولة، واكتفى باحتلال وصافة جدول ترتيب الليجا خلفًا لريال مدريد حامل اللقب.

ولا يزال نشاط فريق برشلونة فى انتقالات صيف 2022 ممتدًا حتى نهاية شهر أغسطس، حيث يستهدف بقوة إنهاء الميركاتو بضم بيرناردو سيلفا نجم وسط مان سيتي، وسيزار أزبيليكويتا قائد تشيلسي، وماركوس ألونسو الظهير الأيسر للبلوز.

ويأتي فى وصافة أكثر الأندية الأوروبية إنفاقًا فى أوروبا صيف 2022 أرسنال بـ 118 مليون يورو، ثم وست هام بـ91 مليون يورو، وتشيلسي بـ 86 مليون يورو، وباريس سان جيرمان خامسًا بـ 80 مليون يورو.

قائمة أكثر 10 أندية إنفاقًا حتي الآن فى صيف 2022 بأوروبا..

برشلونة – 130 مليون يورو

أرسنال – 118 مليون يورو

وست هام – 91 مليون يورو

تشيلسي – 86 مليون يورو

باريس سان جيرمان – 80 مليون يورو

نوتنجهام فورست – 77 مليون يورو

ريال مدريد – 73 مليون يورو

نيوكاسل يونايتد – 66 مليون يورو

توتنهام – 64 مليون يورو

مانشستر يونايتد – 63 مليون يورو

وقد تنسى مباراة ما ولا تستطع أن تتذكر أحداثها، وقد تنسى لاعبين بأعينهم ولا تتذكر أسماءهم عندما يذكرك بهم أحد أصدقائك، ولكن من الصعب جدًا أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماءهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع.

"جول مورنينج" تقرير يومى نقدم لكم من خلاله كل صباح مجموعة من أجمل أهداف كرة القدم، التى سجلها كبار نجوم اللعبة.

يجب أن نتذكر الأهداف المذهلة التى سجلها "الرسام" أندريس إنييستا خلال مسيرته الطويلة بصفوف الفريق الكتالونى، وكان أبرز تلك الأهداف الذى سجله فى فوز برشلونة على ريال مدريد برباعية نظيفة فى الجولة الـ 12 من الدوري الإسباني عام 2015.

هدف إنييستا فى فوز برشلونة على ريال مدريد برباعية نظيفة عام 2015 من أجمل الأهداف التى سجلها فى تاريخه، وكان برشلونة يتقدم على الفريق الملكى بهدفين نظيفين، حتى نهاية الشوط الأول، وبدأ الميرينجى الشوط الثانى بضغط قوى على مرمى الفريق الكتالونى أملا فى تقليص النتيجة، ليأتى إنييستا بسرعة شديدة من منتصف الملعب ويمرر الكرة للنجم البرازيلى نيمار دا سيلفا، الذى أعادها له سريعا بتمريرة بكعبه، ليركض القائد الإسبانى بسرعته المعهودة ويسدد كرة صاروخية.

عمق إنييستا جراح ريال مدريد بهدفه الصاروخى فى الدقيقة 53، ليقتل أحلامهم فى الفوز بالمباراة، ويستسلم الفريق الملكى للضغط الكتالونى، لتنتهى المباراة بفوز البلوجرانا برباعية نظيفة.



أوضح المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، رأيه فى عودة زميله السابق ليونيل ميسي جناح باريس سان جيرمان إلى قلعة كامب نو فى الميركاتو الصيفي لعام 2023.

ورحل ميسي عن برشلونة فى صيف عام 2021 إلى باريس سان جيرمان مجانا، بعد انتهاء عقده وفشل النادي الكتالوني فى تسجيله بقائمته بسبب الأزمة الاقتصادية.

وقال تشافي فى تصريحات نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، "نعم أريد عودة ميسي، ولقد قلت إنه من المستحيل التعاقد معه الآن، وهذا تسبب فى غضب الناس، ولكن نريد ضمه دون تجاوز أى قوانين أو قواعد".

وأضاف تشافي، "ميسي لديه عقد الآن، ومن ثم سنركز على العام الحالي، بالطبع لا أريد أن تنتهي علاقة ميسي مع برشلونة بالشكل الذى آلت إليه، ولكنه مرتبط بعقد".

ورد تشافي على سؤال أحد الصحفيين عن مدى رغبته في عودة ميسي قائلا، "الإجابة نعم".

وتابع مدرب برشلونة، "أتمنى ألا يكون وقت ميسي قد انتهى فى برشلونة، أعتقد أنه يستحق فرصة ثانية، أتمنى ذلك".

وأتم تشافي تصريحاته، "النادي يفكر فى الأمر ولكن فى المستقبل وليس لهذا الموسم".

ووصف تشافي عودة ميسي في صيف 2022 إلى برشلونة بالمستحيلة، مما جعله يتعرض لانتقادات من بعض الجماهير الكتالونية ولكن عاد ليؤكد رغبته في عودة ميسي إلى البارسا.

وتزامل ميسي منذ تصعيده للفريق الأول للبارسا في 2004 مع تشافي، وذلك حتى رحيل الأخير عن النادي في 2015 إلى السد القطري.