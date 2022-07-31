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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حقق فريق بايرن ميونخ الألماني فوزا ماراثونيا على نظيره لايبزيج بنتيجة 5-3، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت على استاد ريد بول أرينا، فى كأس السوبر الألماني، ليحقق اللقب للمرة العاشرة في تاريخه.

كيف حقق فريق بايرن ميونخ الألماني فوزا ماراثونيا على نظيره لايبزيج ؟

سجل جمال موسيالا الهدف الأول في الدقيقة 14 وسجل السنغال ساديو ماني اول أهدافه الرسمية في الدقيقة 31، قبل أن يسجل بنيامين بافارد الثالث في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني، سجل لايبزيج هدفا أول في الدقيقة 59 عبر مارسيل هالستينبيرج، ثم أضاف جنابري الرابع للبايرن في الدقيقة 65، وسجل لايبزيج هدفين عبر كريستوفر نكونو في الدقيقة 77 وداني أولمو في الدقيقة 89، قبل أن يسجل ليروي ساني هدفا خامسا في الدقيقة 98.

وظهر السنغالي ساديو ماني لأول مرة مع البافاري في مباراة رسمية، وذلك بعد انتقاله من ليفربول إلى بايرن ميونخ الصيف الماضي، ليحقق أول بطولة مع البافاري.

وجاء تشكيل بايرن ميونخ كالتالي: حراسة المرمى: نوير/ الدفاع: أوباميكانو، بافارد، هيرنانديز، دافيز/ الوسط: كيميتش، موسيالا، جنابري/ الهجوم: ساديو ماني، سبيتزر، مولر.

وشارك بايرن ميونخ في كأس السوبر بعد فوزه بلقب الدوري الألماني للمرة الـ11 على التوالي، ليواجه لايبزيج الذي فاز بلقبه الأول منذ الوصول للدورى الألمانى وهو كأس ألمانيا الموسم الماضي.

وحصل بايرن على كأس السوبر الألماني 10مرات، وهو ضيف معتاد في المباراة، ويأتي خلفه فى ترتيب أكثر الفرق الفائزة بالمسابقة فى التاريخ نادي بوروسيا دورتموند الذي فاز بها 6 مرات.

فاز بايرن ميونخ بلقب كأس السوبر الألماني لكرة القدم، للمرة العاشرة في تاريخه، بعدما فاز على لايبزج، حامل لقب الكأس الموسم الماضي، 5 /3، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الأخير "ريد بول أرينا" في مدينة لايبزج الألمانية.

وحافظ بايرن ميونخ على اللقب للعام الثالث على التوالي، بعدما سبق له التتويج به في عامي 2020 و2021.

وتقدم بايرن في الدقيقة 14 عن طريق جمال موسيالا، قبل أن يضيف ساديو ماني الهدف الثاني في الدقيقة 31، فيما أضاف بنيامين بافارد الهدف الثالث في الدقيقة الاخيرة من الشوط الأول.

وفي الدقيقة 59 عاد لايبزج للمباراة مجددا بهدف سجله مارسيل هالستينبرج في الدقيقة 59، لكن بايرن عاد للتسجيل مجددا عن طريق سيرجي جنابري في الدقيقة 65.

وسجل لايبزج هدفين في الدقيقتين 77 و89 عن طريق كل من كريستوفر نكونكو من ضربة جزاء، وداني أولمو، لكن ليروي ساني نجح في إضافة الهدف الخامس لبايرن ميونخ في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ويستهل بايرن ميونخ مشواره في بطولة الدوري بمواجهة مضيفه آينتراخت فرانكفورت يوم الجمعة المقبل، فيما يحل لايبزج ضيفا على شتوتجارت يوم الأحد.

وضغط بايرن ميونخ منذ البداية، بغرض تسجيل هدف التقدم، وهو ما تحقق بعد مرور 14 دقيقة، حينما تسلم جمال موسيالا كرة داخل منطقة الجزاء مع ضغط فريقه المتواصل، ليسدد كرة سكنت شباك الحارس بيتر جولاتشي.

وفي الدقيقة 31، نجح بايرن ميونخ في تسجيل الهدف الثاني عن طريق نجمه الجديد السنغالي ساديو ماني، الذي استفاد من جملة من التمريرات المتبادلة بين لاعبي الفريق البافاري، لتصل إليه الكرة من زميله سيرجي جنابري من الجهة اليسرى ليودعها في الشباك.

وواصل بايرن ضغطه على منافسه الذي اكتفى بالاستسلام تماما في الشوط الأول، ليسجل الفريق البافاري هدفا ثالثا عن طريق المدافع بنيامين بافارد، الذي تلقى كرة عرضية من موسيالا داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة في شباك جولاتشي، لينتهي الشوط الأول بتقدم بايرن 3 / صفر.

وفي الشوط الثاني، انتفض لايبزج وتغير أداءه بشكل كبير، لكن بايرن ميونخ كان خطيرا من خلال بعض المحاولات على مرمى جولاتشي،غير أنها لم تسفر عن جديد.

وفي الدقيقة 59 سجل مارسيل هالستينبرج الهدف الأول للايبزج، بعدما استفاد من ركنية نفذها كريستوفر نكونكو ليوجه الكرة بضربة رأس في شباك مانويل نوير.

ورد بايرن على هدف تقليص الفارق للايبزج بتسجيل هدف رابع عبر سيرجي جنابري، الذي استفاد من ارتباك دفاع لايبزج في تشتيت الكرة، ليضعها في شباك جولاتشي في الدقيقة 65.

ولم يستسلم لايبزج وحصل على ضربة جزاء في الدقيقة 77 نفذها نكونكو بنجاح في شباك نوير، قبل أن يضيف زميله داني أولمو الهدف الثالث الذي سدد كرة مخادعة للحارس مانويل نوير في الدقيقة 89.

ورغم محاولات لايبزج المتعددة لإدراك التعادل إلا أن ذلك لم يحدث، بل أن بايرن نجح في إضافة الهدف الخامس عن طريق ليروي ساني الذي انطلق بالكرة من منتصف الملعب، ليصل إلى منطقة الجزاء ويتلاعب بالحارس والمدافع ويضع الكرة في الشباك في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ولم تشهد باقي دقائق المباراة أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايتها بفوز بايرن ميونخ 5 /3.



أحرز بايرن ميونخ لقب كأس السوبر الألمانية لكرة القدم بعد الفوز 5-3 على مضيفه لايبزيغ يوم السبت.

وفي الظهور الأول الرسمي منذ رحيل المهاجم روبرت ليفاندوفسكي لم يواجه بايرن مشكلة هجومية وهز شباك بطل كأس ألمانيا بسهولة.

واحتاج بايرن إلى 14 دقيقة فقط لينتزع التقدم بتسديدة جمال موسيالا من داخل منطقة الجزاء.

وأضاف الوافد الجديد السنغالي ساديو ماني، القادم من ليفربول هذا الصيف، الهدف الثاني من مدى قريب بعد تمريرة سيرج غنابري في الدقيقة 31.

واختتم الفرنسي بنجامين بافارد أهداف بايرن في نهاية الشوط الأول بعد تمريرة من موسيالا.

وأحيا مارسيل هالستنبرغ آمال لايبزيغ عندما قلص الفارق بضربة رأس في الدقيقة 59 من ركلة ركنية من كريستوفر نكونكو.

وبعد ذلك بسبع دقائق أعاد غنابري الفارق إلى ثلاثة أهداف.

وحصل داني أولمو لاعب لايبزيغ على ركلة جزاء بعد تدخل من بافارد، ونفذها نكونكو بنجاح في الدقيقة 77.

وسجل ماني هدفين آخرين لكن الحكم ألغاهما بداعي التسلل.

ومهد أولمو الطريق أمام دقائق أخيرة مثيرة عندما أضاف الهدف الثالث للايبزيغ بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد هجمة مرتدة في الدقيقة 89.

وبعدما احتسب الحكم أربع دقائق كوقت بدل ضائع، استمر اللعب حتى الدقيقة الثامنة ليسجل البديل ليروي ساني الهدف الخامس ليحتفل بايرن باللقب الثالث على التوالي له في البطولة والعاشر في الإجمالي.

أحداث مواجهة كأس السوبر الألماني

وكانت نتيجة الشوط الأول قد انتهت على واقع تقدم بايرن ميونخ بثلاثة أهداف دون رد، ومنذ بداية المباراة وضغط لاعبوا البايرن كثيرًا من أجل احراز الهدف الأول وهدف التقدم، وفي الدقيقة الرابعة عشر سجل جمال موسيالا الهدف الأول لصالح بايرن ميونخ، وفي الدقيقة الواحدة والثلاثين سجل ساديو ماني الهدف الثاني.



وبعدها حاول لاعبوا فريق لايبزيج كثيرًا من أجل احراز الهدف الأول وهدف تقليص الفارق ومحاولة العودة إلى مجريات المباراة من جديد، وفي الدقيقة الخامسة والأربعين سجل بنيامين بافارد الهدف الثالث لصالح بايرن ميونخ وينتهى شوط المباراة الأول بتقدم كبير لصالح الفريق البافاري بثلاثية دون رد.

أحداث الشوط الثاني

وفي شوط المباراة الثاني دفع مدرب لايبزيج بأكثر من لاعب من أجل احراز الهدف الأول وادراك الموقف قبل فوات الآوان، وفي الدقيقة التاسعة والخمسين سجل مارسيل هالستينبييرغ الهدف الأول وهدف تقليص النتيجة لصالح فريق لايبزيج، ولكن سرعان ما سجل سيرج جنابري الهدف الرابع لصالح بايرن ميونخ في الدقيقة السادسة والستين.

وتستمر المواجهة على الكر والفر حتى احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح فريق لايبزيج وتكفل بها كريستوفر تكونكو ليضعها بنجاح في شباك حارس مرمي بايرن ميونخ، وفي الدقيقة التاسعة والثامنين سجل داني أولمو الهدف الثالث لصالح لايبزيج وتنتهى المباراة بفوز بايرن ميونخ بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف

