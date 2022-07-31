شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يواجه الاتحاد السكندرى للانقضاض على المركز الرابع فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق طلائع الجيش نظيره الاتحاد السكندري باستاد جهاز الرياضة العسكري في التاسعة مساء اليوم، الأحد، فى الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

ويحتل طلائع الجيش المركز الخامس فى جدول الترتيب، برصيد 41 نقطة من 27 مباراة خاضها الفريق، حيث حقق 10 انتصارات مقابل 11 مباراة انتهت بالتعادل و6 هزائم فقط، وسجل لاعبوه 20 هدفا واستقبلت شباكهم 21 هدفا.

وفى المقابل، يحتل الاتحاد السكندري المركز العاشر على جدول الترتيب، بعدما لعب زعيم الثغر 27 مباراة حقق 8 انتصارات مقابل 9 تعادلات و10 هزائم، وسجل لاعبوه 34 هدفا واستقبلت شباكهم 43 هدفا.

من جهته علق طارق العشري، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، على فوز فريقه مؤخرا أمام نادي فاركو قائلا، "الحمدلله على تحقيق نقاط المباراة الثلاثة وتحقيق الفوز على فريق كبير بحجم نادي فاركو في الإسكندرية على ملعبه وصعودنا للمركز الخامس، فالنجاح هو تحقيق ما نريد في حدود الامكانيات التي نمتلكها وكان علينا أن نبذل مجهود اكبر مضيفا أن رحيل فيكتور اثر على الفريق وأحمد سمير لا يشارك بسبب الإصابة وهو امر صعب أيضا ".

وفى المقابل، صرف مسئولو نادى الاتحاد السكندري للاعبين مكافأة الفوز على إنبى فى الجولة الماضية، وجاء قرار مجلس الإدارة من أجل تحفيز اللاعبين لمواصلة الانتصارات أمام طلائع الجيش فى المباراة المقرر لها الأحد المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

ويفتقد الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندري بقيادة عماد النحاس ثلاثى خط الوسط مورو ساليفو وخالد الغندور ومروان عطية أمام طلائع الجيش.