شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومباني يواجه سيراميكا فى مهمة الهروب من قاع الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق إيسترن كومباني ضيفاً ثقيلاً على سيراميكا فى السادسة والنصف مساء اليوم الأحد، باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الأسبوع الثامن والعشرون من الدوري هذا الموسم.

ويحتل إيسترن كومباني المركز الـ16 برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة، حيث فاز 5 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وخسر 13 مباراة أخرى، وسجل لاعبو إيسترن كومباني 26 هدفاً واستقبلت شباكهم 48.

فيما يحتل فريق سيراميكا المركز التاسع فى جدول الترتيب، بعدما لعب الفريق 27 مباراة حقق 7 انتصارات مقابل 12 تعادل و8 هزائم، وسجل لاعبوه 31 هدفا واستقبلت شباكهم نفس الرصيد من الأهداف التي سجلوها.

ونجح إيسترن كومبانى فى الحفاظ على سجله خالياً من الهزائم آخر 5 مباريات، بالفوز على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدف، والفوز على مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف، ثم التعادل مع فاركو بهدف لمثله، والتعادل مع الاتحاد السكندرى بهدفين لمثله، وأخيرا الفوز على المصرى بهدفين مقابل هدف.

من جهته قرر أحمد سامي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا، إيقاف كافة المفاوضات الخاصة بشراء لاعبين من صفوفه وتأجيل الملف برمته إلى نهاية الدوري الممتاز لموسم 2021-2022.

وجاء قرار أحمد سامي لمنع تشتيت أذهان اللاعبين فى المرحلة المقبلة، خاصة بعد نزيف النقاط التي تعرض لها سيراميكا في الجولات الأخيرة وفقدانه 5 نقاط كاملة في آخر مباراتين له بالدوري.