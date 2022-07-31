شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بيراميدز يطالب لاعبيه بالتركيز طوال شوطى مباراة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لفريق بيراميدز، من لاعبى فريقه التركيز طوالى شوطى مواجهة الزمالك، مؤكدًا أنها مباراة مصيرية فى تحديد بطل الدورى هذا الموسم، ويجب على جميع اللاعبين التركيز الشديد والسعى بكل جهد لتحقيق الفوز، واقتناص ثلاث نقاط غالية، حيث يدخل الزمالك المباراة متصدرًا ترتيب الدورى برصيد 63 نقطة، ويحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 59 نقطة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة بيراميدز فى التاسعة مساء غد، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وانتهت مباراة الدور الأول بين الزمالك وبيراميدز بفوز الفارس الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين سجلها أشرف بن شرقى وعمر السعيد وإمام عاشور، وسجل ثنائية بيراميدز على جبر وفخرى لاكاى.