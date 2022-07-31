شكرا لقرائتكم خبر عن محمود جابر يحذر منتخب الشباب من خطورة هجوم المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر محمود جابر، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2003، لاعبيه من خطورة هجوم المنتخب المغربي للشباب قبل المواجهة التي تجمع المنتخبين مساء اليوم، الأحد، فى كأس العرب.

ويلاقي منتخب مصر للشباب مواليد 2003 نظيره المغربي فى الثامنة مساء اليوم، الأحد، بتوقيت القاهرة، فى ربع نهائي كأس العرب للشباب المقامة بالمملكة العربية السعودية.

وتأهل منتخب مصر تحت القيادة الفنية لمدربه محمود جابر إلأى دور الثمانية بعدما تصدر المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط بعد الفوز على عمان بهدف دون رد وعلى الصومال بهدفين دون مقابل.

فيما تأهل المنتخب المغربي للشباب متصدرا مجموعته التي كانت تضم فلسطين والسودان، بعدما فوزا مثيرا على فلسطين في ختام دور المجموعات ببطولة كاس العرب للشباب، وقبلها كان شباب أسود الأطلسي فازوا على السودان في انطلاق المشوار.

وتنص لائحة بطولة كأس العرب على مواجهة متصدر المجموعة الرابعة التي يقع فيها المنتخب الوطني للشباب مع متصدر المجموعة السادسة التي تضم المغرب وفلسطين والسودان في ربع النهائي.

ويأمل محمود جابر في مواصلة الصحوة والفوز على نظيره المغربي والتأهل لنصف النهائي بعدما حقق فوزا مثيرا في أخر مواجهاته أمام نظيره الصومالي بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين بالمملكة العربية السعودية في ثان مباريات شباب الفراعنة ضمن منافسات المجموعة الرابعة ببطولة كأس العرب، والتي انطلقت الأربعاء الماضي وتستمر حتى 5 أغسطس المقبل.