شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه سيريلانكا بافتتاح بطولة كأس العالم للأولمبياد الخاص لكرة القدم النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فى السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، منتخب مصر للأولمبياد الخاص للكرة النسائية الموحدة مع نظيره منتخب سيريلانكا فى افتتاح مشواره فى بطولة كأس العالم للأولمبياد الخاص لكرة القدم النسائية الموحدة بمدينة ديترويت الأمريكية، والمقامة خلال الفترة من 31 يوليو حتى 6 أغسطس المقبل.

ويشارك في كأس العالم للاولمبياد الخاص 22 منتخبا وطنيا من حول العالم، ففي مسابقات الإناث تشارك منتخبات الهند، بوركينا فاسو، منطقة البحر الكاريبي (هايتي، أروبا، جزر البهاما)، كوستاريكا، جواتيمالا، المكسيك، ناميبيا، سرانديب (سريلانكا)، سلوفاكيا، الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى مصر، أما في مسابقات الذكور تشارك منتخبات البرازيل، جامايكا، كوريا، المغرب، نيجيريا، باراجواي، رومانيا، السعودية، سنغافورة، الولايات المتحدة الأمريكية.

ووصلت بعثة الأولمبياد الخاص المصرى إلى مدينة ديترويت الأمريكية السبت، وكان فى استقبالها الدكتور شريف الفولي مدير الألعاب والمسابقات بالأولمبياد الخاص الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

من جهته عبر المهندس أيمن عبد الوهاب، الرئيس الإقليمى للأولمبياد الخاص الدولى، عن سعادته البالغة لإقامة هذه الكأس، والتى تعد أول حدث دولى يقيمه الأولمبياد الخاص الدولى بعد كورونا، وأن مصدر سعادته الآخر مشاركة أربعة منتخبات عربية هى مصر والإمارات فى كرة القدم النسائية الموحدة، والسعودية والمغرب فى الذكور، وأن منتخب مصر يدافع على برونزيته بكأس العالم 2018.