شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم استكمال مباريات الجولة 28 بالدوري المصرى الممتاز بـ3 مواجهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز اليوم الأحد، بإقامة ثلاثة لقاءات تجمع غزل المحلة مع سموحة وسيراميكا مع إيسترن كومبانى وطلائع الجيش مع الاتحاد السكندري.

وبدأ العد التنازلي قبل الوصول لخط النهاية من ماراثون الإيجبشين ليج، واشتعلت المنافسة بشكل كبير فى جميع المراكز بين كل الفرق لأهداف مختلفة، بين صراع أهل القمة وأهل القاع، ومحاولة البعض الآخر تحسين مركزه بالجدول قبل 7 جولات فقط من نهاية المسابقة بالإضافة إلى المباراة المؤجلة بين الاهلى والاسماعيلى.

مواعيد مباريات الجولة الـ 28 لمسابقة الدوري الممتاز

الأحد

غزل المحلة & سموحة..6.30 مساءً على استاد غزل المحلة

سيراميكا & إيسترن كومبانى..6.30 مساءً على استاد المقاولون العرب

طلائع الجيش & الاتحاد السكندري..9 مساءً على استاد جهاز الرياضة

الاثنين

الإسماعيلى & مصر المقاصة ..6.30 مساءً على استاد الإسماعيلية

البنك الأهلى & الجونة..6.30 مساءً على استاد بتروسبورت

الزمالك & بيراميدز..9 مساءً على استاد القاهرة الدولى

الثلاثاء

المقاولون العرب & فيوتشر.. 6.30 مساءً على استاد المقاولون العرب

الأربعاء

الأهلى & فاركو..9 مساءً على استاد الأهلى والسلام

القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.