شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يبدأ التنسيق مع مجلس أبو ظبى لتنظيم كأس السوبر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ اتحاد الكرة التنسيق مع مجلس أبو ظبي الرياضي لتنظيم للمواجهة المرتقبة التى تجمع طرفي الكلاسيكو المصرى الأشهر عربيا وهما بطل الدورى والكأس الزمالك والوصيف الأهلي، وتعد هذه المرة الخامسة التى تحتضن فيها الإمارات مباراة كأس السوبر المصري، بعدما أقيمت فى عام 2015 فى (استاد هزاع بن زايد)، وفى 2017 فى (استاد محمد بن زايد)، وفى 2018 فى (استاد هزاع بن زايد) وفى عام 2020 فى (استاد محمد بن زايد).

وأعلن مجلس أبوظبى الرياضي استضافة استاد هزاع بن زايد فى مدينة العين مباراة كأس السوبر المصري، التى تم اعتماد موعدها الجديد بتاريخ 28 أكتوبر 2022 فى الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة.

من ناحيته كشف سهيل العريفى، مدير قطاع الفعاليات بمجلس أبوظبي الرياضي، أن الحضور الجماهيري لمباراة الأهلي والزمالك فى بطولة السوبر المصري سيكون بالسعة الكاملة لإستاد هزاع بن زايد والتى تقدر بـ25 ألف متفرح، وسيتم تقسميها بالتساوي بين الفريقين.

وأكد مدير قطاع الفعاليات بمجلس أبوظبى الرياضي أن طرح تذاكر مباراة السوبر المصري سوف يتم طرحها خلال الأسبوعين المقبلين وسوف تكون بالتساوى بين الفريقين.