شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الأهلى يطمئن على حسين الشحات فى قطر بعد جراحة غضروف الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الفني للنادى الاهلى، بقيادة ريكاردو سواريز، على الاطمئنان هاتفياً على حسين الشحات لاعب الفريق الذى أجرى جراحة غضروف الركبة الخميس الماضى بمستشفى إسباير بقطر تحت إشراف الخبير اليوناني كوستاس، أحد أكبر المتخصصين فى إجراء العمليات الدقيقة بالركبة، والذى أجرى هذا النوع من العمليات لعدد من نجوم الكرة في العالم.

وكان الجهاز الطبي للأهلي، بقيادة أحمد أبو عبلة، قد أكد إصابة حسين الشحات بقطع كامل فى غضروف الركبة، وذلك قبل مباراة الجونة المؤجلة من الأسبوع التاسع لمسابقة الدوري والتي أقيمت يوم 5 يوليو الماضى.

وشارك حسين الشحات فى 140 مباراة مع الأهلى بكل البطولات، بإجمالى 8782 دقيقة لعب، سجل خلالها 32 هدفاً وصنع 30 هدفا وتلقى 11 كارت أصفر، وتوج حسين الشحات مع الاهلى ببطولتين للدوري الممتاز ومثلهم لدوري الابطال الافريقى ومثلهم للسوبر الافريقى بجانب بطولة لكأس مصر ومثلها للسوبر المحلى ، كما توج ببرونزية كأس العالم للأندية مرتين.

ويجيد حسين الشحات اللعب فى أكثر من مركز بالخط الهجومى، مثل الجناح الأيسر والأيمن وصانع ألعاب ومهاجم وهمى وكذلك ظهير أيمن.

ويعد حسين الشحات أول لاعب مصرى يسجل فى بطولة كأس العالم للأندية خارج الأهلى، كما يعد أول لاعب مصرى يشارك فى المباراة النهائية بتاريخ مونديال الأندية.