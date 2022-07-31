الامارات | الأردن: وقف مباراة في الدوري بسبب انقطاع الكهرباء عن الملعب

شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: وقف مباراة في الدوري بسبب انقطاع الكهرباء عن الملعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انهى حكم أردني مباراة في الدوري الرسمي لكرة القدم بسبب انقطاع الكهرباء عن الملعب.

وكانت مباراة "الفيصلي" و"شباب العقبة" ضمن منافسات بطولة الدوري قد جرت مساء امس السبت قبل أن تتوقف جراء انقطاع التيار الكهربائي.

وانقطعت الكهرباء عن الستاد أثناء الشوط الثاني، حيث كانت نتيجة المباراة تشير إلى تعادل الفريقين بهدف لكل منهما، ضمن منافسات الجولة 12 من دوري المحترفين لكرة القدم.

وأنهى الحكم المباراة ليؤجل ما تبقى من اللقاء إلى وقت آخر.

ولاحقا قررت لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم استكمال المباراة اليوم الاحد الساعة 6:45 مساءً على ملعب ستاد عمان، حيث ستستكمل منذ الدقيقة التي توقفت عندهاوبنفس اللاعبين المتواجدين في الملعب ويحق للجماهير الحضور للملعب بنفس التذاكر.

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