شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى القادمة فى الدورى أمام فاركو والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني للنادى الاهلى، بقيادة ريكاردو سواريز، صفحة مباراة المقاولون العرب التي أقيمت مساء أمس، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلى القادمة فى الدوري أمام فاركو

ويستعد الأهلى لمواجهة فاركو فى التاسعة مساء الأربعاء المقبل باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

غيابات الأهلى أمام فاركو

وتعد أبرز غيابات الأهلي عن مباراة فاركو، عمار حمدى وأكرم توفيق بسبب جراحة الرباط الصليبى وطاهر محمد طاهر إصابة في العضلة الخلفية ومحمد شريف إصابة في العضلة الضامة وأحمد نبيل كوكا إصابة في العضلة الخلفية وحسين الشحات للإصابة في الركبة وإجراء جراحة غضروف الركبة في قطر وعمرو السولية بسبب تمزق العضلة الخلفية.

نتيجة مواجهة الدور الأول بين الأهلى وفاركو

انتهت مباراة الدور الأول بين الأهلى والمقاولون العرب بفوز المارد الأحمر بأربعة أهداف مقابل هدف فى الجولة الحادية عشرة للمسابقة باستاد الإسكندرية، سجل رباعية الأهلى كل من مجدى أفشة هدفين ومحمد شريف وحسين الشحات ولكل منهما هدف، وسجل أحمد إبراهيم الصغيرى هدف فاركو الوحيد.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى وفاركو

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وفاركو الأربعاء المقبل فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.