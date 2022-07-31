موعد مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - ينهى فريق الزمالك، بقيادة البرتغالى فيريرا، استعداداته لمواجهة بيراميدز اليوم الأحد بعدما تخطى الفارس الأبيض عقبة مباراة فيوتشر، التى أقيمت مساء الخميس باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز وفاز بها الفارس الأبيض بهدف دون رد سجله محمود حمدى الونش.

ومن المقرر أن يدخل فريق الزمالك معسكرا مغلقا الليلة لمواجهة بيراميدز ويعلن فيريرا قائمة المباراة بعد المران الأخير.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدوري

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة بيراميدز فى التاسعة مساء غد، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

نتيجة مواجهة الدور الأول بين الزمالك وبيراميدز

انتهت مباراة الدور الأول بين الزمالك وبيراميدز بفوز الفارس الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين سجلها أشرف بن شرقى وعمر السعيد وإمام عاشور، وسجل ثنائية بيراميدز على جبر وفخرى لاكاى.

غيابات الزمالك أمام بيراميدز

ويغيب عن الزمالك الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، بعد إعلان رحيلهما عن الفريق ورفضهما التجديد، بجانب رحيل طارق حامد لاتحاد جدة السعودى ومحمد أبوجبل ورزاق سيسيه بسبب التجميد من قبل الإدارة البيضاء.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وبيراميدز غداً الاثنين فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.