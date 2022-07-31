شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يغلق صفحة المقاولون للتفكير فى مواجهة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني للنادى الاهلى، بقيادة ريكاردو سواريز، صفحة مباراة المقاولون العرب التى أقيمت مساء أمس، السبت، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويتطلع الجهاز الفني للفريق لتجهيز لاعبيه جيداً لخوض المباريات المقبلة بتركيز وحماس من أجل مواجهة ظروف الإصابات المُتتالية والفوز للحفاظ على حظوظ المارد الأحمر فى التتويج ببطولة الدوري.

ويستعد فريق الاهلى لمواجهة فاركو المقرر لها التاسعة مساء الأربعاء المقبل باستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وتعد أبرز غيابات الأهلي عن مباراة فاركو عمار حمدى وأكرم توفيق بسبب جراحة الرباط الصليبى، ومحمد شريف إصابة فى العضلة الضامة، وأحمد نبيل كوكا إصابة فى العضلة الخلفية، وحسين الشحات للإصابة فى الركبة وإجراء جراحة غضروف الركبة فى قطر، وعمرو السولية بسبب تمزق العضلة الخلفية.