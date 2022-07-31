شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يغلق صفحة الأهلي ويبدأ الاستعداد لفيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق نادى المقاولون العرب صفحة مباراة الأهلي، والتى أقيمت ضمن مؤجلات الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري العام، استعداداً للقاء المقبل أمام فيوتشر، والذى يجمع الفريقين الثلاثاء المقبل.

ويدخل المقاولون العرب كل مباراة رافعاً شعار لا بديل عن الثلاث نقاط بسبب صراع قاع جدول مسابقة الدوري العام وسخونة المنافسة بين جميع الفرق.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة فيوتشر في اللقاء المقرر إقامته فى السادسة والنصف مساء الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة 28 من عمر المسابقة المحلية، والتي يستضيفها استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

ويتبقى للمقاولون 7 مواجهات قوية قبل نهاية الدور الثاني والموسم الجاري، ومن المقرر أن يواجه فيوتشر السبت المقبل، ثم يصطدم ببيراميدز السبت، ثم يلتقي الجونة، والمقاصة وفاركو، والاتحاد السكندري، ويختتم المقاولون لعرب مبارياته في الدوري العام بمواجهة قوية أمام النادي المصري.