شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ يواصل الغياب عن المصرى أمام الطلائع فى الجولة 29 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل أحمد الشيخ، صانع ألعاب النادي المصري، الغياب عن فريقه فى المباراة المقبلة أمام طلائع الجيش، والتى تجمع الفريقين الخميس المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري العام.

وكان أحمد الشيخ قد تعرض للطرد فى مباراة فريقه بالجولة 27 أمام إيسترن كومباني، والتي انتهت بخسارة المصرى بهدفين مقابل هدف، ليتعرض للإيقاف مباراتين، ويغيب عن الجولة 28 أمام إنبى ثم الجولة 29 أمام الطلائع.

من ناحية أخرى، تقدم أحمد الحسيني فهمي شحاتة، المرشح لخوض انتخابات مجلس إدارة النادي المصري على منصب العضوية، باعتذار لإدارة النادي المصري عن عدم خوض الانتخابات المقرر إجراؤها فى التاسع والعشرين من شهر أغسطس المقبل.

ويعد أحمد الحسيني هو ثالث المنسحبين من انتخابات النادي البورسعيدي، وذلك بعد انسحاب كل من، ميرنا أبو صير ووائل بدوي.

وأغلقت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي المصري أبوابها، فى تمام الخامسة مساءً الجمعة الموافق 22 يوليو، حيث لم يتقدم لمنصب رئيس مجلس الإدارة سوى كامل أبو علي، والذي من المقرر إعلان فوزه بالتزكية.