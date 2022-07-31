شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سواريز يُهاجم التحكيم.. هل هدف الأهلي في مرمى المقاولون صحيحا؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هاجم البرتغالي ريكاردو سواريز، المدير الفني للأهلي، طاقم التحكيم الذي أدار مباراة الفريق أمام المقاولون العرب، في الدوري المصري.

وتعادل الفريقان دون أهداف، مساء السبت، في مباراة مؤجلة من الجولة 21 لمسابقة الدوري المصري.

وسجل حسام حسن مدافع الأهلي، هدفا في الدقيقة 87 ألغاه الحكم المساعد بداعي التسلل، وأقرت تقنية الفيديو بصحة القرار.

سواريز هاجم القرار بعد المباراة، قائلا: "إذا قام الحكم بعمله، لحققنا الفوز، لا أعرف كيف ألغى الحكم هذا الهدف".

وقال المدرب البرتغالي في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "مشكلة الإصابات قائمة منذ أن توليت المسؤولية، فالأمر لا علاقة له بالأحمال البدنية التي ينفذها الجهاز الفني".

وأضاف سواريز:"سبب الإصابات معروف، ومن الممكن أن نتحدث عنه طوال الليل، لقد لعبنا 10 مباريات في 30 يوما، هذا أمر لا يحدث في العالم، ولا أعرف كيف سنلعب 10 مباريات أخرى في الشهر المقبل".

واستطرد المدير الفني للأهلي: "بالتأكيد الإعلام والجماهير يريدان معرفة سبب هذه الإصابات، ولكن أود أن أوضح أنني أغير 5 لاعبين في التشكيل الأساسي كل مباراة لتفادي إصابات جديدة".

وحذر ريكاردو سواريز: "هذا الموقف لن يستفيد منه أحد، وسيؤثر أيضا على منتخب مصر، قد تعتبرون هذه أعذار، ولكن هذا هو الواقع".

وأضاف: "نلعب كل 3 أيام، ولا وقت لتنفيذ أحمال بدنية بل نكتفي بتدريبات الاستشفاء ثم مران آخر للتدرب على الكرات الثابتة".

وعن سيناريو لقاء المقاولون العرب، أكد سواريز في ختام تصريحاته: "عانينا من سوء حظ شديد، أهدرنا عدة فرص منها ركلة جزاء، وتصدت العارضة لمحاولتين، وألغى الحكم هدفا لسبب غير مفهوم، ضغطنا بقوة لدرجة أن المقاولون لم يقدر على الوصول إلى مرمانا".

إلا أن خبراء التحكيم ردوا على المدرب البرتغالي، بالتأكيد على أن قرار الإلغاء "كان صحيحا"، حيث فسر الخبير التحكيمي، أحمد الشناوي عبر قناة "أون تايم سبورتس" ذلك، قائلا: "لا اجتهاد مع نص القانون، إذا دخلت الكرة مباشرة فالهدف صحيح".

واستدرك: "إذا وقف لاعب الأهلي في مكانه دون حركة، لكان التسلل خاطئا، لكن هناك تداخل، لأنه تحرك نحو مهاجم المقاولون، لذا الإلغاء قرار صحيح".

وأيد هذا الاتجاه أيضا، جهاد جريشة، الحكم الدولي المعتزل حديثا، مؤكدا أن إلغاء هدف الأهلي أمام المقاولون العرب قرار صحيح.

وبرر جريشة عبر قناة "الحياة" المصرية: "رامي ربيعة تمركز على خط المرمى، والكرة تسلل ويعتبر متداخلا في اللعبة، هذا القرار هو الأفضل في الموسم الجاري".

وأيضا، أكد الحكم الدولي السابق، رضا البلتاجي عبر قناة "صدى البلد" المصرية، صحة إلغاء الهدف، قائلا: "إنها حالة تحكيمية صعبة، ولكن قرار الحكم صحيح".

وأتم: "رامي ربيعة لم يكن متداخلا في المرة الأولى، وإذا دخلت الكرة المرمى لاحتسبت هدفا، ولكنه تداخل في اللعبة بالمرة الثانية".

ويحل الأهلي ثالثا في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 55 نقطة، وله مباراة مؤجلة، ثم أمامه بيراميدز كوصيف بـ59 نقطة والزمالك في الصدارة بواقع 63 نقطة.