شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بايرن ميونيخ يتوج بكأس السوبر الألماني.. ورسالة لليفاندوفسكي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لم يعاني بايرن ميونيخ كثيرا بتسجيل الأهداف، في أول مباراة رسمية له بعد رحيل هداف أوروبا روبرت ليفاندوفسكي عن صفوفه، بينما تألق نجوم الفريق الآخرين ومنهم السنغالي ساديو ماني.

وبدأ بايرن ميونيخ عهده الجديد، السبت، من دون هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، محرزا لقب كأس السوبر الألماني للموسم الثالث تواليا، بفوزه على لايبزج بنتيجة 5-3، بينها هدف لوافده الجديد السنغالي ساديو ماني.

وتناوب على تسجيل خماسية بايرن ميونيخ جمال موسيالا (14)، وماني (31)، والفرنسي بنجامان بافار (45)، وسيرجي جنابري (66)، ولوروا ساني (98)، فيما أحرز مارسيل هالستنبرغ (59)، والفرنسي كريستوفر نكونكو (77 من ركلة جزاء)، والإسباني دانيال أولمو (89) أهداف لايبزيج.

وسجل ماني هدفين آخرين لكن الحكم ألغاهما بداعي التسلل.

وهي المباراة الأولى الرسمية للنادي البافاري منذ رحيل نجمه ليفاندوفسكي إلى برشلونة الإسباني، وتعاقده مع ماني من ليفربول الإنجليزي.

وقبل هدف السبت، نجح ماني الذي سجل 120 هدفا لليفربول، في التسجيل في المباراتين الإعداديتين للنادي البافاري للموسم الجديد.

ولم يبد على بايرن ميونيخ أي آثار للمعاناة بالشق الهجومي، وسجل خمسة أهداف كاملة، في مباراة اعتبرتها الصحافة الألمانية "رسالة" لليفاندوفسكي، بأن الأمور ستكون "على ما يرام".

حراسة المرمى: نوير

خط الدفاع: بافارد - أوباميكانو - هيرنانديز - دافيز

خط الوسط: كيميتش - موسيالا - جنابري

خط الهجوم: ساديو ماني - سبيتزر - مولر

وشارك بايرن ميونخ في كأس السوبر بعد فوزه بلقب الدوري الألماني للمرة الـ11 على التوالي، ليواجه لايبزيج الذي فاز بلقبه الأول منذ الوصول للدوري الألماني وهو كأس ألمانيا الموسم الماضي.

وحصل بايرن على كأس السوبر الألماني 10 مرات، وهو ضيف معتاد في المباراة، ويأتي خلفه بترتيب أكثر الفرق الفائزة بالمسابقة في التاريخ نادي بوروسيا دورتموند الذي فاز بها 6 مرات.

أعرب السنغالي ساديو ماني عن سعادته بتسجيله هدفًا في فوز فريقه بايرن ميونخ أمام لايبزيج والتتويج بكأس السوبر الألماني، وهو أول ألقابه مع البافاري.

وأضاف ماني عن هدفه: "كانت مساعدة جيدة من سيرج جنابري، نحن نتدرب على ذلك في التدريبات، عندما يكون لديه الكرة، يجب أن أكون في منطقة الجزاء، كنت أعرف أنني سأتلقى التمريرة في تلك اللحظة".

وبشأن الأسابيع الأولى له في بايرن ميونخ، أفاد السنغالي: "أنا سعيد حقًا لوجودي في هذا النادي الرائع، إنه لشرف لي وأنا سعيد جدًا، أتطلع إلى المستقبل، علينا أن نتحسن، ثم نستطيع الفوز بالعديد من الألقاب".

ماني امتدح زميله الشاب جمال موسيالا، وأكد خلال حديثه: "موسيالا.. يا له من لاعب! رجل المباراة اليوم".

كما أشاد بألفونسو ديفيز: "إنه رجل رائع، أحد زملائي المفضلين، الفريق بأكمله رائع".

وأكد ماني: "قدمنا ​​مباراة رائعة، ما زلنا بحاجة إلى تحسين بعض الأشياء، لكن هذا طبيعي، نحن في بداية الموسم".

لم يكن ماني راضيًا حقًا عن أداء بايرن في الشوط الثاني وأتم: "بعد 3-0 يمكننا اللعب بشكل أفضل مما لعبنا في الشوط الثاني، يجب ألا تستقبل شباكنا ثلاثة أهداف".