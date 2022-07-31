خبراء تحكيم يحسمون الجدل بشأن هدف الأهلي الملغى ضد المقاولون العرب

الشارقة - اميمة ياسر -

علّق خبراء التحكيم على قرار إلغاء هدف الأهلي في شباك المقاولون، ضمن مؤجلات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي قد تعادل سلبياً مع المقاولون العرب، في المباراة التي أقيمت مساء السبت على ملعب "المقاولون".

وفي الدقيقة 87، سجل حسام حسن الهدف الأول للأهلي بتسديدة رأسية بعد متابعته كرة مرتدة من العارضة، قبل أن يتم إلغاؤه، بداعي تسلل رامي ربيعة الذي اعتبره الحكم محمد عادل متداخلًا في اللعبة.

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وقال رضا البلتاجي، في تصريحات عبر فضائية "صدى البلد"، إن "لعبة هدف الأهلي الملغي من الحالات الصعبة تحكيميًا، لكن قرار الحكم محمد عادل صحيح بإلغاء الهدف".

وأوضح الحكم الدولي السابق أن "رامي ربيعة لم يكن متداخلًا في اللعبة الأولى التي ارتطمت بالعارضة، ولو كانت الكرة دخلت المرمى لاحتسبت هدفًا، لكن اللاعب كان متداخلًا في اللعبة الثانية".

من جانبه، قال جهاد جريشة، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 2"، إن "إلغاء الهدف الذي سجله الأهلي قرار صحيح، وواحد من أفضل القرارات التي صدرت من حكم مساعد في الدوري المصري ورامي ربيعة كان متداخلًا في اللعبة ".

كما أكد الخبير التحكيمي أحمد الشناوي، أن هدف الأهلي الملغي أمام المقاولون العرب قرار صحيح من الحكم محمد عادل، مضيفًا: "لو وجد لدينا نص في القانون لا اجتهاد بعد ذلك".

وأضاف الشناوي، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1: "لو الكرة كانت دخلت مباشرة لاحتسبت هدف صحيح لصالح الأهلي، تداخل رامي ربيعة مع الخصم تسبب في إلغاء الهدف".

وتابع: "ليس شرطًا أن يلمس رامي ربيعة الكرة لاحتساب قرار الغاء الهدف، لكن لو قام فقط بحركة واضحة مع الخصم يعاقب بالتسلل وهذا ما حدث".

وواصل الشناوي: "لو ظل رامي ربيعة واقفا دون حركة لن يعاقب بالتسلل وكان هدف الأهلي سيكون صحيحا".