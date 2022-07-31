إصابات وكرة بالقائم وهدف ملغي وركلة جزاء ضائعة.. الأهلي يفقد نقطتين ضد المقاولون ويفرط في فرصة المنافسة على لقب الدوري

الشارقة - اميمة ياسر -

في المباراة التي أقيمت مساء السبت على ملعب المقاولون العرب، ضمن مؤجلات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ودخل الأهلي المباراة محتلاً المركز الثالث برصيد 54 نقطة، فيما يحل المقاولون العرب المركز السادسة عشر برصيد 24 نقطة.

وشهدت الدقيقة الثامنة، إصابة أحمد عبدالقادر لاعب الأهلي، ليقرر مدرب الأهلي ريكاردو سواريش إجراء تبديل اضطراري وإشراك زياد طارق بدلًا منه.

رابط الفيديو: https://btoooatx2.stad90.com/embed/O55NDPv5tUgzW

وفي الدقيقة 12، أصيب صلاح محسن لاعب الأهلي، ليخرج ويشارك بدلاً منه حسام حسن.

رابط الفيديو: https://btoooatx2.stad90.com/embed/MIvT05EKxbQOW

وفي الدقيقة 39، أهدر لاعب الأهلي علي معلول ركلة جزاء بعد نجاح محمود أبو السعودي في التصدي للكرة التي سددها الظهير التونسي على يسار المرمى.

رابط الفيديو: https://btoooatx2.stad90.com/embed/v8HANe83cv8BC

وفي الدقيقة 49، حرم القائم الاهلي من تسجيل الهدف الأول، بعد اعتراضه لتسديدة رأسية صوبها حمدي فتحي إثر نجاحه في متابعة عرضية مرسلة من الجبهة اليمنى عن طريق زياد طارق.

رابط الفيديو: https://btoooatx2.stad90.com/embed/kIeIJowYNWcYW

وفي الدقيقة 87، سجل حسام حسن الهدف الأول للأهلي بتسديدة رأسية بعد متابعته كرة مرتدة من العارضة، لكن الحكم احتسب تسلل عليه.

رابط الفيديو: https://btoooatx2.stad90.com/embed/uE1ZMItJT761j

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 55 في المركز الثالث بينما ارتفع رصيد المقاولون إلى النقطة 25 في المركز السادس عشر.

وبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة ومحمود متولي وياسر إبراهيم.

خط الوسط: كريم فؤاد، علي معلول، أليو ديانج، حمدي فتحي، أحمد عبد القادر، لويس ميكيسوني.

خط الهجوم: صلاح محسن.

فيما دخل المقاولون مواجهة الأهلي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

خط الدفاع: أمير عابد - فاروقا كابور - أحمد الكوهي - حسن الشامي

خط الوسط: محمود عبد العزيز - أحمد الشيمي - أحمد كابوريا - باسم علي - كريم مصطفى

خط الهجوم: محمد سالم.