شكرا لقرائتكم خبر عن جهاد جريشة: إلغاء هدف الأهلي "قرار صحيح" وربيعة تسلل ومتداخل فى اللعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الحكم الدولي السابق جهاد جريشة أن قرار إلغاء هدف الأهلي أمام المقاولون العرب قرار صحيح لان رامى ربيعة لاعب الاهلى كان متسلل.

وقال جريشة في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم" على قناة الحياة ، "رامي ربيعة موجود على خط المرمى والكرة تسلل ويعتبر متداخل في اللعبة..مضيفا

هذا القرار هو الأفضل في الموسم الجاري".

وأوضح الحكم الدولي السابق أن ضربة جزاء الأهلي أمام المقاولون العرب اليوم غير صحيحة، قائلا: "ضربة الجزاء غير صحيحة والكرة خطأ على حسام حسن.. اللوم بشكل كبير على الفار في تلك الكرة وكان يجب أن يعيدوا الحكم لرؤيتها".

ووقع فريق الأهلي في فخ التعادل السلبي أمام المقاولون العرب، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على استاد المقاولون ‏العرب، والمؤجلة من الجولة الـ21 في بطولة ‏الدوري الممتاز.‏