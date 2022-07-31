شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز: الحكم ألغى هدفا صحيحا أمام المقاولون ولاعبو الأهلي يعانون من ضغط المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب البرتغالي ريكاردو سواريز، المدير الفني للأهلي، عن حزنه بعد التعادل السلبي مع المقاولون وفقدان نقطتين في صراع المنافسة على لقب الدوري، متعجبا من قرار الغاء هدف حسام حسن في المباراة بالقول: "مش عارف ازاي الحكم لغى الهدف وهو حرمنا من هدف صحيح، ولعبنا امام خصم سعى للخروج باي نقطة من المباراة".

قال سواريز خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "الخصم عمل الأمور خارج قواعد اللعبة ومع الغاء الهدف فهمت جزء ليه الأمور مشيت كده، وحزين عشان لاعبي الفريق لأننا لم نفوز رغم ان الفريق أدى مباراة قوية والهدف تم الغاؤه وكنا نستحق الفوز في هذه المباراة".

تابع: "بشأن بيرسي تاو بشكل منطقي اللاعب حالته البدنية لم تسمح بالمشاركة، ووقت وصولنا النادي كانت الإصابات العضلية مع اللاعبين واكيد الكل عايز يعرف والأهلي لعب 10 مباريات خلال 30 يوم وهذا لم يحدث في العالم كله ويعتبر أمر خاطئ للاعبين وانا ادافع عن اللاعبين".

استطرد: "ليست مسألة امامنا مباريات كثيرة وأرغب في القاء الخطأ على اللاعبين ولكن من يتحمل المسئولية انا، ومؤخرا أجري تعديلات على التشكيل من 5 أو 6 لاعبين لاني قلق على اللاعبين وكمان الضغط ده هيأثر على منتخب مصر ومش عايز أتكلم كتير عن النقاط دي لان البعض قد يعتبرها عذر مني بسبب عدم الفوز ومفيش حد هيستفيد من الوضع ده وصعب جدا الجدول يمشي بالحال ده ولسه قدامنا شهر هنلعب فيه 10 مباريات".

شدد: "غيرت 5 لاعبين من المباراة الأخيرة عن مباراة المقاولون وبكرة هيكون الشغل بتاعنا استشفاء وبعد بكرة كرات ثابتة قبل دخول معسكر مغلق لخوض المباراة".

أضاف: "هناك عدة كرات خطيرة على حارس المقاولون وأهدرنا ركلة جزاء ولو كان الحكم قام بدوره بشكل جيد لتغير الوضع، والخصم لكم يكن قادرا على الوصول إلى مرمانا بسهولة وكان لنا فرص كثيرة امام المرمى".