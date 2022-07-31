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القاهرة - سامية سيد - أخبار الأهلي اليوم السبت 30 - 7 - 2022، حيث شهد النادي الأحمر العديد من الأخبار والأحداث، أهمها: الأهلي يقع في فخ التعادل السلبي أمام المقاولون بالدوري.

الأهلى يتعادل سلبيا مع المقاولون فى سباق المنافسة على الدورى

وقع فريق الأهلي في فخ التعادل السلبي أمام المقاولون العرب، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على استاد المقاولون ‏العرب، والمؤجلة من الجولة الـ21 في بطولة ‏الدوري الممتاز.‏

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