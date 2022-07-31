شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم السبت 30 - 7 - 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أخبار الأهلي اليوم السبت 30 - 7 - 2022، حيث شهد النادي الأحمر العديد من الأخبار والأحداث، أهمها: الأهلي يقع في فخ التعادل السلبي أمام المقاولون بالدوري.
الأهلى يتعادل سلبيا مع المقاولون فى سباق المنافسة على الدورى
وقع فريق الأهلي في فخ التعادل السلبي أمام المقاولون العرب، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على استاد المقاولون العرب، والمؤجلة من الجولة الـ21 في بطولة الدوري الممتاز.
عمرو جمال يزور حسين الشحات فى قطر بعد إجراء جراحة غضروف الركبة
حرص عمرو جمال مهاجم الأهلي السابق وفاركو الحالي على زيارة حسين الشحات لاعب الفريق الأحمر فى قطر، بعد إجراء جراحة غضروف الركبة، خلال تواجده فى العاصمة القطرية الدوحة تحت إشراف خبير يوناني.
مواعيد مباريات الأهلى المتبقية فى الدوري المصري الممتاز
اشتعلت المنافسة بشكل كبير فى جميع المراكز بين كل الفرق لأهداف مختلفة، بين صراع أهل القمة وأهل القاع، ومحاولة البعض الآخر تحسين مركزه بالجدول قبل 7 جولات.
تحدث الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن عماد متعب، مهاجم الأهلى السابق، وأهدافه القاتلة مع المارد الأحمر والمنتخب الوطنى الأول منذ نعومة أظافره.