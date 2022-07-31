شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمر الأهلي في المركز الثالث بعد التعادل مع المقاولون العرب في اللقاء الذى جمعهما اليوم، برصيد 55 نقطة، فيما رفع المقاولون رصيده للنقطة 25، واستمر في المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وتعادل فريق الأهلي سلبيا أمام المقاولون العرب، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على استاد المقاولون ‏العرب، والمؤجلة من الجولة الـ21 في بطولة ‏الدوري الممتاز.‏

ويستعد الأهلي لمواجهة فاركو بعد ثلاثة أيام ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري، ومن قبله تقام مباراة مهمة تجمع الزمالك أمام بيراميدز وتمثل أهمية خاصة في منافسة الأندية الثلاثة على اللقب.

وبذلك اتسع الفارق بين الأهلي صاحب المركز الثالث والزمالك المتصدر لـ8 نقاط بجانب وجود لقاء مؤجل للأحمر أمام الإسماعيلي.

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

1_ الزمالك برصيد 63 نقطة.

2_ بيراميدز برصيد 59نقطة.

3_ الأهلي برصيد 55 نقطة «تتبقى له مباراة مؤجلة»