شكرا لقرائتكم خبر عن الفيفا يغرم المصري 500 ألف دولار بسبب فسخ التعاقد مع التونسي رامي البدوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى مسؤولو النادي المصري إخطارا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، بتغريم النادي البورسعيدي 500 ألف دولار؛ بسبب فسخ التعاقد مع اللاعب التونسي رامي البدوي.

ووفقا لخطاب الاتحاد الدولى، القرار يأتى بسبب توقيع اللاعب مع النادي، ثم فوجئ بعدم قيده حتى نهاية فترة الانتقالات، مما أدى إلى عدم انضمامه لأي فريق وضاع عليه الموسم.

وتعادل النادي المصري مع نظيره إنبي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت بمنافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري العام.

افتتح التسجيل للفريق البورسعيدى النيجيري أوستين أموتو في الدقيقة الثالثة بضربة سكنت شباك عبد العزيز البلعوطى، حارس إنبى، بينما تعادل للفريق البترولى النيجيري جون إيبوكا، في الدقيقة 60، من تسديدة قوية سكنت شباك عصام ثروت، حارس الفريق البورسعيدى.

وأهدر على فوزى ركلة جزاء لإنبى فى الدقيقة 16، بينما منعت العارضة أموتو من إضافة الهدف الثانى للفريق البورسعيدي لينتهى اللقاء بين الفريقين بالتعادل الإيجابى 1-1.