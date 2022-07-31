شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المقاولون: حصدنا من الأهلي نقطة مهمة.. والدوري هذا الموسم صعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق طلعت محرم، المدرب العام لفريق المقاولون العرب، على تعادل فريقه مع الأهلي سلبيا ضمن منافسات الدوري الممتاز هذا الموسم.

قال طلعت محرم، في تصريحات تليفزيونية: "حصدنا من الأهلي نقطة مهمة في ظل صراعنا في قاع الجدول، وحققنا نتيجة إيجابية أمام الأهلي، ولا أعلم ركلة الجزاء صحيحة أم لا ولكن لاعبي المقاولون تحصلوا على إنذارات كثيرة للغاية خلال لقاء اليوم، بدون داع من الحكم".

أضاف: "الفرق التي تُصارع الهبوط في الوقت الحالي بالدوري الممتاز قادرين على الفوز في أي وقت، وإيسترن كومباني جاء من بعيد، والدوري هذا الموسم صعب للغاية، وليس له ملامح، سواء على مستوى القمة أو القاع".

وختم: "احنا مش نادي جماهيري لكن محتاجين ناخد حقنا من التحكيم، خاصة أن كل نقطة هتفرق معانا".

وتعادل فريق الأهلي مع المقاولون العرب بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على استاد المقاولون ‏العرب، والمؤجلة من الجولة الـ21 في بطولة ‏الدوري الممتاز.‏

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 55 في المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد المقاولون إلى النقطة 25 في المركز السادس عشر.