شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 30-7-2022 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها التعادل السلبي للأهلي أمام المقاولون العرب، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على استاد المقاولون ‏العرب، والمؤجلة من الجولة الـ21 في بطولة ‏الدوري الممتاز.‏

تعادل الأهلي أمام المقاولون العرب سلبيا، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على استاد المقاولون ‏العرب، والمؤجلة من الجولة الـ21 في بطولة ‏الدوري الممتاز.‏

تعادل المصرى البورسعيدي مع نظيره إنبى بهدف لمثله فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدورى العام.

نجح مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، فى التعاقد مع الإسباني الدولي أندريس فيينا لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة الطائرة بالقلعة البيضاء فى الموسم الجديد.

انتظم محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فى المران الجماعي الذي أقيم اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمباراة بيراميدز المقبلة.

حرص عمرو جمال مهاجم الأهلي السابق وفاركو الحالي على زيارة حسين الشحات لاعب الفريق الأحمر فى قطر، بعد إجراء جراحة غضروف الركبة، خلال تواجده فى العاصمة القطرية الدوحة تحت إشراف خبير يوناني.

طبقًا للائحة النظام الأساسي للنادي المصري، والتى تؤكد ضرورة اجتماع مجلس إدارة النادي المصري خلال أسبوع من غلق باب الترشح لانتخابات مجلس الإدارة، للتحقق من توفر شروط الترشح اللازمة للمرشحين وإعداد قائمة مرتبة أبجديًا وتقديمها للجنة الأولمبية مع تقديم الملاحظات على المرشحين وإعلان ذلك بمقر النادى وعلى الموقع الإلكتروني للنادي وبناءً على ذلك، وبعد غلق باب الترشح للانتخابات فى الخامسة مساء الجمعة الثاني والعشرين من يوليو الجارى، عقد مجلس إدارة النادي المصري اجتماعا لاعتماد قائمة المرشحين لمجلس الإدارة، وتبين تقدم 23 مرشحًا للانتخابات على كافة المناصب.

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي المقام اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعداداً لمباراة بيراميدز المحدد لها الاثنين المقبل فى الدوري.