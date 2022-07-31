شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراتي السبت.. زيزو يتصدر وإيبوكا يقترب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زال أحمد سيد زيزو، نجم الزمالك ومنتخب مصر، يتربع على عرش صدارة هدافى الدوري المصرى برصيد 13 هدفا بعد مباراتي اليوم، السبت، بمواجهة إنبى والمصرى البورسعيدى بجانب اللقاء المؤجل من الأهلى والمقاولون العرب المقرر له التاسعة مساء اليوم السبت بالجبل الأخضر.

واشتعلت المنافسة بشكل كبير فى جميع المراكز بين كل الفرق لأهداف مختلفة، بين صراع أهل القمة وأهل القاع، ومحاولة البعض الآخر تحسين مركزه بالجدول قبل 7 جولات فقط من نهاية المسابقة، بالإضافة إلى المباراتين المؤجلتين للأهلى أمام الإسماعيلي والمقاولون العرب.





وجاء جدول ترتيب هدافي الدوري المصرى كالتالي

أحمد سيد زيزو (الزمالك) - 13 هدفا

مروان حمدي (سموحة) - 12 هدفا

كريستوفر مابولولو (الاتحاد السكندري) - 12 هدفا

جون إيبوكا (إنبي) - 11 أهداف

مصطفى شلبي (إنبي) - 10 أهداف

أحمد رفعت (فيوتشر) - 9 أهداف

شادي حسين (سيراميكا) - 9 أهداف

ووقع فريق الأهلي في فخ التعادل السلبي أمام المقاولون العرب، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على استاد المقاولون ‏العرب، والمؤجلة من الجولة الـ21 في بطولة ‏الدوري الممتاز.‏

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 55 في المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد المقاولون إلى النقطة 25 في المركز السادس عشر.