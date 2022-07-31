شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يستقر على 21 لاعبا لمعسكر الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر عماد النحاس، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى، على اختيار 21 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة طلائع الجيش، في المباراة المقرر لها غدا الأحد ضمن منافسات الأسبوع 28 من عمر مسابقة الدورى العام.

واللاعبون الذين وقع عليهم الاختيار هم: فى حراسه المرمى: محمد عبد المنصف وصبحى سليمان، خط الدفاع: السيد سالم وعبد الله نصيب ومحمود شبانه وكريم يحيى وصبرى رحيل وهشام صلاح ونادر رمضان، خط الوسط: أحمد نبيل مانجا وإبراهيم حسن وعبد الغنى محمد وكريم الديب ومحمد رجب، وسعيدو سمبورى.

خط الهجوم: أحمد راشد وأحمد عادل ميسى وبنجامين وأحمد محمد "إيتو"، بلال السيد، عمر محمد "عمورى"، ويغيب عن الفريق كل من مابولولو وفوزى الحناوى، خالد الغندور، مورو ساليفو، مروان عطية.

ويجهز عماد النحاس، الثلاثى أحمد نبيل "مانجا" وسعيدو سمبوري ونادر رمضان لتعويض غياب خالد الغندور ومورو ساليفو ومروان عطية أمام طلائع الجيش، فى المباراة المقرر لها الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدورى العام.

من ناحية أخرى قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة تغريم عماد النحاس المدير الفني للاتحاد السكندرى 20 ألف جنيه، بسبب عدم حضور المؤتمر الصحفى عقب مباراته أمام إنبي فى الأسبوع الـ27 بالدورى.

وقررت الرابطة أيضا تغريم نادي الاتحاد السكندرى 20 ألف جنيه؛ بسبب السباب الجماهيرى أثناء اللقاء، كما تم إيقاف اللاعب خالد الغندور لاعب الاتحاد مباراتين للطرد بعد اللعب العنيف.