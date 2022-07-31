شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم السبت 30 / 7 /2022 بالدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم مباراتان في الدوري المصري، حيث وقع فريق الأهلي في فخ التعادل السلبي أمام المقاولون العرب، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على استاد المقاولون ‏العرب، والمؤجلة من الجولة الـ21 في بطولة ‏الدوري الممتاز.‏

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 55 في المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد المقاولون إلى النقطة 25 في المركز السادس عشر.

وفي المباراة الثانية تعادل المصرى البورسعيدي مع نظيره إنبى بهدف لمثله فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدورى العام.

بهذه النتيجة يحتل النادي المصري المركز الحادي عشر بجدول مسابقة الدوري الممتاز، بعد توقف رصيد الفريق البورسعيدي عند النقطة 32، حيث خاض المصرى 28 مباراة، فاز في 7 مباريات وتعادل في 11 لقاء وخسر 10 مواجهات، وسجل لاعبوه 33 هدفًا واستقبلت شباكهم 34.

بينما يحتل إنبي المركز الـ12 في ترتيب جدول الدورى بعدما خاض الفريق البترولى 28 مباراة، حقق خلالها الفوز في 6 مباريات وتعادل 13 مرة وتلقى 9 هزائم، وسجل لاعبوه 32 هدفا واستقبلت شباكه 35.