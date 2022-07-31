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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم السبت 30-7-2022 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي المقام اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعداداً لمباراة بيراميدز المحدد لها الإثنين المقبل فى الدوري.

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة فنية خاصة خلال المران الجماعي الذي أقيم اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمباراة بيراميدز المقبلة فى الدوري.

نجح مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، فى التعاقد مع الإسباني الدولي أندريس فيينا لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة الطائرة بالقلعة البيضاء فى الموسم الجديد.

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، بتصعيد عدد من اللاعبين الناشئين للمشاركة في التدريبات الجماعية للأبيض اليوم السبت، التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمباراة بيراميدز المقبلة في الدوري.

انتظم محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فى المران الجماعي الذي أقيم اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمباراة بيراميدز المقبلة.

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي المقام اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعداداً لمباراة بيراميدز المحدد لها الاثنين المقبل فى الدوري.

يواصل الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني، استعداداته لمواجهة بيراميدز، وقال فيريرا، "مباراة بيراميدز مهمة بالنسبة لنا، وكذلك لبيراميدز، لكننا ننتظر الأهلي إنهاء مبارياته لأن المباريات حالياً غير متساوية بين الأندية، ومن الصعب أن أتوقع تتويج الزمالك بالدورى إذا فاز بالمباراة".