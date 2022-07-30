شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعتلى صدارة الترتيب العام للبطولة العربية للكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتلى لاعبو منتخب الكاراتيه صدارة الترتيب العام فى البطولة العربية المقامة بالصالة المغطاة لاستاد القاهرة الدولي. وانتزعت مصر الصدارة بإجمالي 15 ميدالية متنوعة، بواقع 7 ذهبيات، وأربع فضيات ومثلها برونزيات.

وتفوق لاعبو منتخبنا الوطني على الأردن الذى جاء فى الوصافة بإجمالي 12 ميدالية متنوعة، وأخيرا الإمارات.

من جهته أشاد محمد الدهراوي، رئيس الاتحاد، بالروح القتالية التي ظهر عليها لاعبو منتخبنا الوطني، موضحا أن المنافسة جاءت قوية ومثيرة من جانب جميع اللاعبين المشاركين في البطولة. وأكد أن مجلس الادارة حرص على تذليل كافة العقبات أمام لاعبي منتخبنا الوطني في الفترة الأخيرة، ومن ثم فإن الجميع رفع راية التحدي من أجل انتزاع الميداليات المتنوعة وهو ما تحقق خلال فعاليات البطولة.

من جانبه، وجه الدكتور إبراهيم القناص رئيس الاتحاد العربي الشكر لمصر على حُسن الاستقبال وكرم الضيافة، مشيداً بما حققته مصر من إنجازات خلال الفترة الماضية على الصعيد الدولي وتربعها على العرش.