شكرا لقرائتكم خبر عن التحرك بدون كرة والتمرير السريع أبرز ملامح مران الزمالك استعدادا لبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة فنية خاصة خلال المران الجماعي الذي أقيم اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمباراة بيراميدز المقبلة فى الدوري.

وشهدت الفقرة التركيز من الجهاز الفنى للفريق على التمرير السريع والتحرك بدون كرة، بجانب تطبيق الضغط الجماعى لاستعادة الكرة مرة أخرى.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز المقرر لها الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.