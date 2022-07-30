شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح: المرتدات سلاح "عودة".. وتغييرات فى تشكيل الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وليد صلاح الدين، نجم الأهلى السابق، أن محمد عودة سيلعب على الهجمات المرتدة في المباراة التى ستقام بعد قليل باستاد المقاولون ‏العرب، والمؤجلة من الجولة الـ21 في بطولة ‏الدوري الممتاز.‏

وقال وليد صلاح، فى تصريحات بالاستوديو التحليلي بقناة أون تايم سبورتس، "محمد عودة واضح من تشكيله اللعب على الهجمات المرتدة، بوضع محمد سالم وخالد مصطفى اللذين يتميزان بالسرعة، بالإضافة لوجود باسم على وأمير عابد لغلق المساحات أمام على معلول".

وأضاف وليد صلاح، "مش عاوز اللاعبين والجهاز الفني للأهلي يحسوا أن الدوري راح ولازم يقاتلوا على تحقيق الفوز فى كل مباراة، فأتمنى اللاعبين تواصل تحقيق الفوز وانتظار نتائج الزمالك".

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:‏

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم فؤاد وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وعلى معلول ومحمود متولي.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج ولويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: صلاح محسن.

ويجلس على دكة البدلاء: حسام حسن ووليد سليمان وأيمن أشرف وعلي لطفي ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد ومحمد محمود ومحمد فخري وزياد طارق.