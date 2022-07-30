شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يفقد أوراقا رابحة أمام غزل المحلة فى مواجهة الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتقد عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لنادى سموحة، خدمات 3 لاعبين مهمين خلال مواجهة فريقه أمام غزل المحلة غدا الأحد، فى إطار منافسات الأسبوع الثامن والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويغيب عن سموحة كل من عبد الوادي الكبير للإيقاف بعد حصوله على الكارت الأحمر، ومصطفى الخواجة للإصابة بنزل برد، بالإضافة إلى حسين فيصل الذي يعاني من شد في الخلفية.

وجاءت قائمة سموحة لمواجهة المقاولون العرب كالتالي:

الهانى سليمان، عمر صلاح، رجب نبيل، أحمد حكم، أليا سيلا، صديق أوجولا، مروان حمدى، شريف رضا، محمد نادى، أحمد حمص، محمد شكرى، حمدى علاء، فهد جمعة، أحمد جمال، أحمد عيد، على الملوانى، أحمد بيكهام، محمد كناريا، إسماعيل أشرف، خالد عبد الفتاح.

ويحتل فريق سموحة المركز الخامس بترتيب جدول الدوري برصيد 40 نقطة، جمعها من 27 مباراة، حيث حقق الفوز فى 10 مواجهات وتعادل 10 لقاءات وخسر 7 مباريات، وسجل لاعبوه 37 هدفا وسكنت شباكه 35 هدفا.

ويحتل سموحة المركز الخامس في جدول ترتيب الدورى برصيد 39 نقطة، جمعها من 26 مباراة، حيث حقق الفوز فى 10 مواجهات وتعادل 9 لقاءات وخسر 7 مباريات، وسجل لاعبوه 36 هدفا وسكنت شباكه 34 هدفا.