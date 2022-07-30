شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يتعادل مع إنبى 1-1 فى الدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل المصرى البورسعيدي مع نظيره إنبى بهدف لمثله فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدورى العام.

افتتح التسجيل للفريق البورسعيدى النيجيري أوستين أموتو في الدقيقة الثالثة بضربة سكنت شباك عبد العزيز البلعوطى، حارس إنبى، بينما تعادل للفريق البترولى النيجيري جون إيبوكا، في الدقيقة 60، من تسديدة قوية سكنت شباك عصام ثروت، حارس الفريق البورسعيدى.

وأهدر على فوزى ركلة جزاء لإنبى فى الدقيقة 16، بينما منعت العارضة أموتو من إضافة الهدف الثانى للفريق البورسعيدي لينتهى اللقاء بين الفريقين بالتعادل الإيجابى 1-1.

بهذه النتيجة يحتل النادي المصري المركز الحادي عشر بجدول مسابقة الدوري الممتاز، بعد توقف رصيد الفريق البورسعيدي عند النقطة 32، حيث خاض المصرى 28 مباراة، فاز في 7 مباريات وتعادل في 11 لقاء وخسر 10 مواجهات، وسجل لاعبوه 33 هدفًا واستقبلت شباكهم 34.

بينما يحتل إنبي المركز الـ12 في ترتيب جدول الدورى بعدما خاض الفريق البترولى 28 مباراة، حقق خلالها الفوز في 6 مباريات وتعادل 13 مرة وتلقى 9 هزائم، وسجل لاعبوه 32 هدفا واستقبلت شباكه 35.

ودخل إنبى المباراة بالتشكيل التالى:حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي، خط الدفاع: محمد حامد – إبراهيم يحيى – على فوزى – إبراهيم القاضي، خط الوسط: أحمد يوسف - أحمد العجوز – جرجس مجدى، أمامهما: مصطفى دويدار – دينوبيتر، خط الهجوم: جون إيبوكا.

بينما بدأ المصري المباراة بالتشكيل كالتالي: في حراسة المرمى: عصام ثروت،خط الظهر: كريم العراقي، إسلام أبو سليمة، أحمد علاء، عمرو موسى، عموري، خط الوسط: فريد شوقي، إيزي ايميكا، محمد جريندو، إلياس الجلاصي، الهجوم: أوستين أموتو.