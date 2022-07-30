بطل مصر فى السلاح: "اخترت اللعبة لاختلافها.. وأسرتى شجعتنى"

القاهرة - سامية سيد - تحدث محمد السيد، بطل مصر فى السلاح، والحاصل على ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط 2022، عن بداية ممارسته للعبة السلاح، وما واجهه من ضغوط وتحديات.

وقال السيد، فى صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، تحت عنوان "مع أبطال مصر.. ودور الرياضة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، إن لعبة السلاح غير معروفة فى مصر، وليست منتشرة كالألعاب الأخرى مثل كرة القدم أو اليد وغير من ذلك من الألعاب بالشهيرة التى تستحوذ على إعجاب المواطنين.

ولفت السيد، إلى أن بداياته فى اللعبة كانت بتشجيع والديه وهما مدربين سلاح، ووفروا له كافة الدعم والتشجيع ونقل خبراتهم إليه.

وأوضح بطل مصر فى السلاح، أن ما جذبه للممارسة لعبة السلاح هو زى السلاح المختلف والخوذة التى يرتديها اللاعب وصعوبة اللعبة واختلافها عن الألعاب المنتشرة.

وقال: "أردت اختيار لعبة مختلفة وغير منتشرة واتميز بها واتفوق فى ممارستها وهو ما تم بالفعل، وأن الصعوبات التى واجهته فى بداية ممارسته للعبة هى تكاليف بعض الأشياء داخل اللعبة الباهظة، كالسيف والزى، والتنسيق بين الدراسة واللعبة.