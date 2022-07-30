شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة منتخب مصر.. سحب قرعة بطولة كأس العرب للناشئين 2022 غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُسحب يوم غدٍ الأحد في مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بمدينة أبها في المملكة العربية السعودية، قرعة بطولة كأس العرب للناشئين 2022، التي يستضيفها الاتحاد الجزائري لكرة القدم خلال الفترة من 22 أغسطس وحتى 8 سبتمبر المقبلين.



ويشارك في البطولة 16 منتخبا، تُقسم على 4 مستويات على النحو التالي:



المستوى الأول: الجزائر – المغرب – مصر – تونس

المستوى الثاني: السعودية – الإمارات – العراق – عمان

المستوى الثالث: لبنان – فلسطين – موريتانيا – ليبيا

المستوى الرابع: جزر القمر – السودان – اليمن – سوريا



وتعد بطولة كأس العرب لمنتخبات الناشئين، ثالث بطولات الاتحاد العربي لكرة القدم في 2022، بعد كأس العرب لكرة قدم الصالات وكأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً التي تستمر حتى يوم 6 أغسطس المقبل.

ويخوض منتخب الناشئين مباراتين وديتين خلال المعسكر مع نظيره السعودي، الأولي بعد غد الاثنين والثانية يوم 4 أغسطس.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الناشئين "مواليد 2006" كلا من، محمد وهبة مديرًا فنيًا، مؤمن عبدالغفار مدربًا عامًا، عصام عبده مدربًا، يوسف طاهر مدربا لحراس المرمى، الدكتور حسين فتوح خليل طبيبا ، وأحمد سامي نصار مديرًا إداريًا.