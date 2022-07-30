شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل: سواريز لسه بيتعرف على الفريق.. ومنح الكل فرصة المشاركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد فضل، نجم الأهلى السابق، أن البرتغالى ريكاردو سواريز مازال يتعرف على لاعبى الأهلى ويمنح الجميع الفرصة، وهو ما ظهر اليوم بمنح متولي وميكسيوني فرصة المشاركة فى مباراة المقاولون ‏العرب، والمؤجلة من الجولة الـ21 في بطولة ‏الدوري الممتاز.‏

وقال محمد فضل، فى تصريحات بالاستوديو التحليلي بقناة أون تايم سبورتس، "سواريز ما زال بيتعرف على إمكانيات اللاعبين فى الأهلي علشان كده بيمنح الجميع فرصة المشاركة ودي فرصة رائعة للاعبين، ولكن من الممكن أن تؤثر على أداء الأهلي".

وأضاف محمد فضل، "سواريز عاوز يشوف كل اللاعبين فلا الملعب، ويستعين بنصائح سامي قمصان فى حل النواقص التى يعاني منها الفريق، لكن واضح انه عاوز يحكم على كل لاعب في الملعب".

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:‏

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم فؤاد وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وعلى معلول ومحمود متولي.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج ولويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: صلاح محسن.

ويجلس على دكة البدلاء: حسام حسن ووليد سليمان وأيمن أشرف وعلي لطفي ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد ومحمد محمود ومحمد فخري وزياد طارق.

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