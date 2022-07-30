شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب شباب المغرب: منتخب مصر خصم صعب وسنقدم أمامه مباراة قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث مدرب منتخب المغرب للشباب محمد وهبي عن مواجهة منتخب مصر للشباب فى ربع نهائي بطولة كاس العرب المقامة حاليًا فى السعودية. وقال وهبي في المؤتمر الصحفي اليوم، "ستكون مباراة صعبة أمام المنتخب المصرى، القوى والمنظم، وسنقدم معاً مباراة تليق بهذه البطولة، أثق تماماً فى اللاعبين رغم وجود 5 عناصر صغار السن، لكننا تمسكنا بضمهم لاكتساب خبرات كبيرة".



وأضاف وهبي، "منتخب مصر خصم صعب وسنقدم أمامه مباراة قوية، وأتوقع أن نلاقي منتخب السعودية فى النهائي إذا تخطينا مرحلة دور الثمانية".

ويواجه منتخب مصر للشباب مواليد 2003 نظيره المغربي فى الثامنة مساء غدٍ، الأحد، بتوقيت القاهرة، فى ربع نهائي كأس العرب للشباب المقامة بالمملكة العربية السعودية.

وتأهل منتخب مصر تحت القيادة الفنية لمدربه محمود جابر إلى دور الثمانية بعدما تصدر المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط بعد الفوز على عمان بهدف دون رد وعلى الصومال بهدفين دون مقابل.

فيما تأهل المنتخب المغربي للشباب متصدرا مجموعته التي كانت تضم فلسطين والسودان، بعدما فوزا مثيرا على فلسطين في ختام دور المجموعات ببطولة كاس العرب للشباب، وقبلها كان شباب أسود الأطلسي فازوا على السودان في انطلاق المشوار.