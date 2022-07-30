الاتحاد العربي يحتفى بوفود منتخبات الشباب قبل مواجهات ربع النهائي

القاهرة - سامية سيد - أقام الاتحاد العربي لكرة القدم ظهر اليوم، السبت، حفل غداء لرؤساء وفود المنتخبات العربية، وذلك فى حضور مساعد وزير الرياضة بالمملكة العربية السعودية عبدالإله الدلاك.

وجاءت الدعوة بحضور الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم الدكتور رجاء الله السلمي، وعضو مجلس إدارة الاتحاد السعودى لكرة القدم نعيم البكر، ومدير البطولة معيض الشهري.

وعقد صباح اليوم، السبت، فى مدينة أبها السعودية، الاجتماع التنسيقي والتحضيرى لمباراة الغد بين منتخب مصر للشباب مواليد 2003 أمام المغرب، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب المقامة حاليا بالمملكة العربية السعودية، وكذلك اعتماد قوائم وألوان المنتخبين وكافة الترتيبات الخاصة بالمباراة، التي تقام فى السادسة مساء غدٍ الأحد.

ومن المقرر أن يرتدى منتخب مصر زيه التقليدى الأحمر والأسود غدا، بينما يرتدى منتخب المغرب الزى الأبيض الكامل.