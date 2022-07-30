شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سلبي بين الأهلي المقاولون بالشوط الأول وركلة جزاء مهدرة من معلول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب، بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمعهما اليوم السبت على استاد المقاولون ‏العرب، والمؤجلة من الجولة الـ21 في بطولة ‏الدوري الممتاز.‏

جاءت بداية الأهلي سريعة وسيطر على مجريات اللعب، ولكن تعرض أحمد عبد القادر للإصابة بشد عضلي في الدقيقة الخامسة، وغادر الملعب، وشارك بدلا منه زياد طارق في الدقيقة الثامنة، وأجرى الأهلي تغييرا اضطراريا ثانيا بنزول حسام حسن في الدقيقة العاشرة بدلا من صلاح محسن للإصابة أيضا.

وتحصل الأهلي على ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء نتيجة عرقلة حمدي فتحي، ولعبها علي معلول مباشرة على المرمى، ولكن أمسك بها محمود أبو السعود، وتحصل حسام حسن على ركلة حرة في الدقيقة 14 أيضا ولعبها معلول داخل منطقة الجزاء ولكن حولها دفاع المقاولون إلى ركنية.

استمرت سيطرة الأهلي على مجريات اللعب، فيما بادله المقاولون الهجمات ووصل إلى منطقة جزاء الأهلي في أكثر من مرة، وتحصل الأهلي على ركلة حرة في الدقيقة 33 لعبها معلول داخل منطقة جزاء المقاولون ولكن أبعدها أبو السعود واستمرت بعدها خطورة الأهلي قبل أن يحولها دفاع ذئاب الجبل إلى ركنية.

وتحصل الأهلي على ركلة جزاء في الدقيقة 37 نتيجة عرقلة حسام حسن من قبل أحمد الكوهي داخل منطقة جزاء المقاولون، وتقدم علي معلول لتسديدها ولكن أهدرها بعدما تصدى لها محمود أبو السعود، فيما أهدر حسام حسن فرصة تسجيل هدف مؤكد للأهلي في الدقيقة 39.

وحصل الأهلي على ركلة ركنية في الدقيقة 43 لعبها معلول داخل منطقة الجزاء وصوبها محمود متولي رأسية ولكنها جاءت سهلة في يد أبو السعود، واستمرت النتيجة بالتعادل السلبي حتى نهاية الشوط الأول.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، كريم فؤاد وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وعلى معلول ومحمود متولي في خط الدفاع، حمدي فتحي وأليو ديانج ولويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر في خط الوسط، وصلاح محسن في خط الهجوم.

وتواجد على دكة البدلاء: حسام حسن ووليد سليمان وأيمن أشرف وعلي لطفي ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد ومحمد محمود ومحمد فخري وزياد طارق.

فيما جاء تشكيل المقاولون من، محمود أبو السعود في حراسة المرمى، أمير عابد وفاروقا نور الدين وأحمد الكوخي وحسن الشامي في الدفاع ومحمود عبد العزيز وأحمد الشيمي وأحمد كابوريا وباسم علي في الوسط، وكريم مصطفى ومحمد سالم في الهجوم.



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