شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول يهدر ركلة جزاء للأهلي أمام المقاولون العرب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدر على معلول ركلة جزاء للأهلي فى الدقيقة 38 أمام المقاولون العرب فى المباراة التى تجمع الفريقين باستاد المقاولون ‏العرب، والمؤجلة من الجولة الـ21 في بطولة ‏الدوري الممتاز.‏

واحتسب الحكم محمد عادل ركلة جزاء لصالح فريق الاهلي بعد إعاقة من أحمد الكوهي لحسام حسن داخل منطقة الجزاء، ونفذت ركلة الجزاء عن طريق علي معلول ولكن أبعدها الحارس محمود أبو السعود من أقصى يسار مرماه.

ويحتل الأهلى المركز الثالث فى جدول الدورى برصيد 54 نقطة، بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز فى 16 لقاء وتعادل فى 6 مواجهات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 51 هدفا وتلقت شباكه 20، فيما يحتل المقاولون العرب المركز السادس عشر برصيد 24 نقطة بعدما لعب 26 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل فى 12 مواجهة وخسر 10 لقاءات، وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 28.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:‏ "حراسة المرمى: محمد الشناوي، وخط الدفاع: كريم فؤاد وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وعلى معلول ومحمود متولي، وخط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج ولويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر، وخط الهجوم: صلاح محسن".

ويجلس على دكة البدلاء: حسام حسن ووليد سليمان وأيمن أشرف وعلي لطفي ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد ومحمد محمود ومحمد فخري وزياد طارق.

ويضم تشكيل المقاولون كلا من: محمود أبو السعود في حراسة المرمى، أمير عابد وفاروقا نور الدين وأحمد الكوخي وحسن الشامي في الدفاع ومحمود عبد العزيز وأحمد الشيمي وأحمد كابوريا وباسم علي في الوسط، وكريم مصطفى ومحمد سالم في الهجوم.

يدير المباراة الحكم محمد عادل، ويعاونه محمود أبو الرجال وهاني خيري، والحكم الرابع عاطف حسين، ويدير مصطفى مدحت غرفة تقنية الفيديو، ويساعده هاني العراقي.



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