شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. استمرار التعادل السلبي بين الأهلي المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازال التعادل السلبي مسيطرا على نتيجة مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب بعد مرور 30 دقيقة من عمر المباراة التى تجمعهما حاليا باستاد المقاولون ‏العرب، والمؤجلة من الجولة الـ21 في بطولة ‏الدوري الممتاز.‏

جاءت بداية الأهلي سريعة وسيطر على مجريات اللعب ولكن تعرض أحمد عبد القادر للإصابة بشد عضلي فى الدقيقة الخامسة، وغادر الملعب وشارك بدلا منه زياد طارق في الدقيقة الثامنة، وأجرى الأهلي تغييرا اضطراريا ثانيا بنزول حسام حسن فى الدقيقة العاشرة بدلا من صلاح محسن للإصابة أيضا.

وتحصل الأهلي على ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء نتيجة عرقلة حمدي فتحي، ولعبها علي معلول مباشرة على المرمى ولكن أمسك بها محمد أبو السعود، وتحصل حسام حسن على ركلة حرة في الدقيقة 14 أيضا ولعبها معلول داخل منطقة الجزاء ولكن حولها دفاع المقاولون إلى ركنية.

استمرت سيطرة الأهلي على مجريات اللعب، فيما بادله المقاولون الهجمات ووصل إلى منطقة جزاء الأهلي في أكثر من مرة.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، كريم فؤاد وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وعلى معلول ومحمود متولي في خط الدفاع، حمدي فتحي وأليو ديانج ولويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر في خط الوسط، وصلاح محسن في خط الهجوم.

وتواجد على دكة البدلاء: حسام حسن ووليد سليمان وأيمن أشرف وعلي لطفي ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد ومحمد محمود ومحمد فخري وزياد طارق.

فيما جاء تشكيل المقاولون من، محمود أبو السعود في حراسة المرمى، أمير عابد وفاروقا نور الدين وأحمد الكوخي وحسن الشامي في الدفاع ومحمود عبد العزيز وأحمد الشيمي وأحمد كابوريا وباسم علي في الوسط، وكريم مصطفى ومحمد سالم في الهجوم.



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