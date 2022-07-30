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القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 30-7-2022 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها انتظام محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فى المران الجماعي الذي أقيم اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمباراة بيراميدز المقبلة.

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة فنية خاصة خلال المران الجماعي الذي أقيم اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمباراة بيراميدز المقبلة فى الدوري.

تعادل المصرى البورسعيدي مع نظيره إنبى بهدف لمثله فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدورى العام.

اعتلى لاعبو منتخب الكاراتيه صدارة الترتيب العام فى البطولة العربية المقامة بالصالة المغطاة لاستاد القاهرة الدولي. وانتزعت مصر الصدارة بإجمالي 15 ميدالية متنوعة، بواقع 7 ذهبيات، وأربع فضيات ومثلها برونزيات.

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي معسكرا مغلقا مساء اليوم، السبت ، بفندق إقامة اللاعبين بمقر النادي، استعدادًا لملاقاة مصر المقاصة ضمن منافسات الدوري العام.

نجح مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، فى التعاقد مع الإسباني الدولي أندريس فيينا لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة الطائرة بالقلعة البيضاء فى الموسم الجديد.

انتظم محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فى المران الجماعي الذي أقيم اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمباراة بيراميدز المقبلة.

قال خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، إنه تم توجيه الشكر إلى محمد معوض لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادى، على ما قدمه مع الفريق خلال الفترة الماضية. وأوضح أن معوض كان نموذجًا مشرفًا للاعب المحترف، وكان له دور كبير في البطولات التى تحققت خلال السنوات الماضية، متمنيًا له التوفيق خلال الفترة المقبلة.

اختار عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لنادى سموحة، 20 لاعباً فى قائمة فريقه استعداداً لمواجهة غزل المحلة غدا، الأحد، فى إطار منافسات الأسبوع الثامن والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

طبقًا للائحة النظام الأساسي للنادي المصري، والتى تؤكد ضرورة اجتماع مجلس إدارة النادي المصري خلال أسبوع من غلق باب الترشح لانتخابات مجلس الإدارة، للتحقق من توفر شروط الترشح اللازمة للمرشحين وإعداد قائمة مرتبة أبجديًا وتقديمها للجنة الأولمبية مع تقديم الملاحظات على المرشحين وإعلان ذلك بمقر النادى وعلى الموقع الإلكتروني للنادي وبناءً على ذلك، وبعد غلق باب الترشح للانتخابات فى الخامسة مساء الجمعة الثاني والعشرين من يوليو الجارى، عقد مجلس إدارة النادي المصري اجتماعا لاعتماد قائمة المرشحين لمجلس الإدارة، وتبين تقدم 23 مرشحًا للانتخابات على كافة المناصب.