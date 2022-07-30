ليفربول يهزم مانشستر سيتي ويحقق لقب درع الاتحاد الإنجليزي

المنامة - ياسر ابراهيم - حقق ليفربول لقب درع الاتحاد الإنكليزي بفوزه على مانشستر سيتي 3-1، السبت على ملعب كينغ باور في ليستر.

وتقدم ليفربول في الدقيقة 21 عبر ترينت ألكسندر-أرنولد، لكن الوافد الأرجنتيني الجديد لسيتي جوليان ألفاريز عادل النتيجة 70 بعد دخوله بديلاً بـ12 دقيقة.

وفي الدقيقة 83 سجل النجم المصري محمد صلاح الهدف الثاني من ركلة جزاء، وقبل النهاية بثوانٍ معدودات أضاف الأوروغوياني الوافد الجديد الآخر للريدز داروين نونيز الثالث 94.

وهذا اللقب الأول للمدرب الألماني يورغن كلوب في درع الاتحاد الإنكليزي مع ليفربول والـ16 بشكل عام للريدز.

وبحسب أوبتا فإن داروين نونيز هو رابع لاعب يسجل في أول ظهور له مع ليفربول تحت قيادة يورغن كلوب، بعد ساديو ماني وصلاح وفان ديك.

كما ساهم محمد صلاح بشكل مباشر في 13 هدفاً لليفربول في مرمى مانشستر سيتي (8 أهداف و5 تمريرات حاسمة)، أكثر من مساهماته أمام أي فريق آخر.

أهدافه الـ8 ضد مانشستر سيتي منذ 2017-2018 هي الأكثر من أي لاعب آخر في مرمى سيتي خلال هذه الفترة.