شكرا لقرائتكم خبر 40 مليونا تقرب بن شرقي من الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين لم يجدد بن شرقي عقده مع الزمالك، والذي انتهى منذ عدة أيام رغم استمرار الدوري المصري حتى نهاية أغسطس القادم، مما فتح الباب أمامه للجلوس والتفاوض مع جميع الساعين خلفه ومن بينهم نادي الاتحاد السعودي لاختيار العرض الأفضل له، كشف المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة المصري السابق عبر تويتر عن تفاصيل العرض الاتحادي لبن شرقي، والذي قد يعيده للدوري السعودي بعد تجربة الزمالك الناجحة.

وأوضح عامر أن الاتحاد قدم عرضا للاعب الهلال السابق تضمن توقيعه على عقد لمدة 3 سنوات مقابل حصوله على 200 مليون جنيه مصري، أي 40 مليون ريال سعودي.

وكان الاتحاد تعاقد منذ أيام مع طارق حامد في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع الزمالك، وقد وقع اللاعب عقدا يمتد لموسمين مقابل حصوله على 5 ملايين دولار.

وأشار عامر الذي تربطه علاقات قوية مع المسؤولين في النادي القاهري إلى أن فرصة الأهلي في التعاقد مع بن شرقي أصبحت صعبة بعد هذا العرض الضخم من الفريق السعودي.

وما زال مستقبل النجم المغربي أشرف بن شرقي مجهولا ومعلقا بين العديد من الأندية والدول، إذ تتحدث التقارير عن تلقيه عروضا من الأهلي المصري والاتفاق السعودي والريان وقطر القطريين، إضافة إلى عرض الاتحاد الأخير.

ماذا قدم بن شرقي مع الهلال؟







صاحب الـ27 عاما انضم للهلال في يناير 2018



لعب بن شرقي 6 مباريات في دوري أبطال آسيا



لم ينجح خلالها بالتسجيل واكتفى بصناعة هدف واحد



في الدوري لعب 7 مباريات سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفا وحيدا



لم يستمر مع الهلال سوى 6 أشهر



غادر بعدها بالإعارة إلى لنس الفرنسي وبقي معه موسما واحدا



عاد بعدها للهلال وانتقل منه نهائيا للزمالك في يوليو 2019



بن شرقي مع الزمالك: