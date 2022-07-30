بعد التتويج بدرع الاتحاد الإنجليزي.. محمد صلاح يبتعد عن احتفال لاعبي ليفربول بـ «الخمر»

الشارقة - اميمة ياسر -

ابتعد النجم العربي المصري محمد صلاح عن احتفالات زملائه الصاخبة بزجاجات الخمر بلقب كأس الدرع الخيرية، بعد الفوز على مانشستر سيتي، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت على ملعب "كينج باور" الخاص بنادي "ليستر سيتي.

وخلال احتفالات لاعبي "الريدز"، ابتعد صلاح عن اللقطة الجماعية قليلاً والتي يفتح فيها اللاعبون زجاجات الخمر ويحتفلون بطريقتهم المعتادة.

وكان ليفربول قد توّج بلقب درع الاتحاد الإنجليزي، للمرة 16 في تاريخه، بعد فوزه على مانشستر سيتي 3-1.

وتألق النجم المصري محمد صلاح في اللقاء، حيث نجح في تسجيل هدف وصناعة آخر.

وسجل أرنولد الهدف الأول لليفربول من تسديدة قوية بعدما تلقة تمريرة من صلاح، في الدقيقة 21.

بعد ذلك تمكن ألفاريز من تسجيل هدف التعادل من متابعة لكرة داخل المنطقة في الدقيقة 70.

وفي الدقيقة 83، نجح صلاح في تسجيل الهدف الثاني للريدز من ضربة جزاء، سددها ببراعة على يسار الحارس إيدرسون.

وفي الوقت بدل الضائع، سجل الوافد الجديد راروين نونيز الهدف الثالث لليفربول من رأسية رائعة.