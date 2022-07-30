أفشة على الدكة.. تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن البرتغالي ريكاردو سواريش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه الأساسي الذي سيخوض به مواجهة المقاولون العرب، التي ستنطلق في التاسعة مساء اليوم السبت، والمؤجلة من الجولة الـ21 في بطولة ‏الدوري الممتاز.‏

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:‏

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم فؤاد وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وعلى معلول ومحمود متولي.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج ولويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: صلاح محسن.

ويجلس على دكة البدلاء: حسام حسن ووليد سليمان وأيمن أشرف وعلي لطفي ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد ومحمد محمود ومحمد فخري وزياد طارق.