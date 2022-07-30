بهدف وأسيست.. صلاح يُتوج ليفربول بكأس الدرع على حساب مان سيتي (الأهداف كاملة)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

توج ليفربول، بكأس الدرع الخيرية، بعد فوزه على مانشستر سيتي، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، على ملعب كينج باور.

وتألق النجم المصري محمد صلاح في اللقاء، حيث نجح في تسجيل هدف وصناعة آخر.

وسجل أرنولد الهدف الأول لليفربول من تسديدة قوية بعدما تلقة تمريرة من صلاح، في الدقيقة 21.

بعد ذلك تمكن ألفاريز من تسجيل هدف التعادل من متابعة لكرة داخل المنطقة في الدقيقة 70.

وفي الدقيقة 83، نجح صلاح في تسجيل الهدف الثاني للريدز من ضربة جزاء، سددها ببراعة على يسار الحارس إيدرسون.

وفي الوقت بدل الضائع، سجل الوافد الجديد راروين نونيز الهدف الثالث لليفربول من رأسية رائعة.

رابط الأهداف: https://btoooatx2.stad90.com/embed/hjh2d6wdmFq92